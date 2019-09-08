Пекин, , 23:57 — REGNUM В Китае обнародована статистика, касающаяся объемов государственных закупок, которые в 2018 году в годовом выражении увеличились почти на 12%, составив около 3,6 трлн юаней (свыше 500 млрд долларов), сообщает 8 сентября Синьхуа.

Министерство финансов КНР отмечает, что эта цифра соответствует 10,5% расходов бюджета или 4% всего годового ВВП страны.

Вместе с тем, по сравнению с почти тридцатипроцентным ростом 2018 года, темпы увеличения госзакупок замедлились. Причины этого снижения не сообщаются.

Среди приоритетов госзакупок находятся энергосберегающая и экологически чистая продукция, а большинство контрактов на их осуществление отдавалось средним, малым и микропредприятиям. На их долю, как показывают статистические данные, пришлось почти 77% всех закупок для государственных нужд.