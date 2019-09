8 сентября 2019 | Время чтения 6 мин

8 сентября 2019

Строительство глубоководного порта Индига в Ненецком автономном округе будет запущено в 2021 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Об этом на Восточном экономическом форуме на минувшей неделе заявил глава корпорации «АЕОН» Роман Троценко.

Планируемая мощность терминала составит 80 млн тонн. Для сравнения, согласно майскому указу президента России Владимира Путина, транзит по СМП к 2025 году должен составить 80 млн тонн.

Объем инвестиций в проект составит около 100 млрд рублей. Бюджетные средства, как ранее заявлял Троценко, «на данный момент не требуются». При этом для эффективной работы порта необходимо создание железнодорожной ветки — речь идет о дороге Сосногорск — Индига, которая является частью проекта «Баренцкомур» (Баренцево море — Коми — Урал). По собственной оценке, «АЕОН», на строительство дороги потребуется порядка 160 млн рублей.

Предполагается, что создание нового порта будет способствовать развитию грузовых перевозок по Северному морскому пути. Также в арктической зоне рассматривается возможность строительства нового глубоководного порта в Архангельске.

Как ранее писали авторы ИА REGNUM, Индига выигрывает, например, у Архангельского порта в глубине, удобстве береговой линии, меньшем количестве дней, в которые нужна ледовая проводка. Однако порт в Ненецком автономном округе проигрывает из-за отсутствия инфраструктуры и трудовых ресурсов. Глава НАО Александр Цыбульский же считает Индигу перспективной точкой Севморпути (СМП) и одним из самых важных проектов развития округа как арктического региона.

Деньги будут

Условия финансирования проекта Северный широтный ход должны быть определены до конца года. Об этом на ВЭФ заявил журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, пишет ТАСС.

«По Северному широтному ходу обсуждаются условия финансирования по концессионному соглашению. Здесь уже продвинутая фаза. Надеюсь, что до Нового года все решения будут приняты по этому проекту», — заявил Анатолий Попов.

По предварительным оценкам, стоимость строительства дороги составит более 200 млрд рублей. Как уточняет издание, в создании СШХ впервые в российском железнодорожном строительстве будет использована концессия.

Северный широтный ход задумывался еще в сталинские времена из военных соображений защиты арктических рубежей СССР. СШХ должен представлять собой железнодорожную магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе по маршруту Обская — Салехард — Надым — Новый Уренгой — Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, Северную железную дорогу со Свердловской. Проект реализуется совместно силами правительства России, ЯНАО, ПАО «Газпром» и ОАО «РЖД».

В проект входит создание магистрали общей протяженностью 707 км, которая включает в себя как строительство новых железнодорожных путей и инфраструктуры, так и реконструкцию существующих железнодорожных путей

Восточные перспективы

Транспортная группа FESCO и китайские компании Best Ship Energy Management Co. Ltd и Zhe Jiang Rui Neng Ocean Shipping Co. Ltd. намерены совместно развивать интермодальные перевозки сжиженного природного газа (СПГ) в танк-контейнерах. Подразумевается перевозка груза с Дальнего Востока России в Китай. Компании подписали в рамках ВЭФ соглашение о намерениях.

Запланировано, что в перевозках танк-контейнеров с СПГ в северные провинции Китая будут использоваться сухопутные маршруты, а в центральные и южные — морские. В FESCO заявили о готовности предоставить для перевозок свой подвижной состав и флот, а китайская сторона готовится предоставить парк танк-контейнеров. Кроме этого, китайские компании займутся сбытом СПГ на территории КНР.

Также на форуме FESCO договорились с корейской логистической компанией Unico Logistics Co. о развитии сервиса ускоренной доставки транзитных грузов из Японии и Кореи в Европу через Россию по Транссибирской магистрали.

Восточное направление становится все более и более популярным для российских и европейских транспортных компаний. Во много это связано с растущей активностью Китая как поставщика продукции в Европу и развитием транспортной стратегии «Один пояс — один путь».

Зачем Латвии БТК?

Инициатива «Один пояс — один путь» и другие маршруты логистической цепочки в Евразии могут создать новые возможности для транзитных коридоров между Азербайджаном и Латвией. Об этом заявил в интервью азербайджанскому изданию Trend министр экономики Латвии Ральф Немиро.

«Мы считаем, что существующие маршруты Восток-Запад из Каспийского и Черноморского регионов могут быть дополнены маршрутом Север-Юг между Черным морем и портами Латвии через Украину и Белоруссии. для обеспечения доступа в Северную Европу», — заявил министр Немиро.

По его словам, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс выступает важным элементом для Азербайджана в транзитном коридоре Восток-Запад.

«В будущем эта железнодорожная линия будет служить развитию новых транзитных маршрутов из Китая и Центральной Азии в Южную Европу», — заявил он.

Железная дорога Баку — Тбилиси — Курс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Предполагается, что БТК в четыре раза сократит сроки перевозки грузов из Китая в страны Европейского Союза. Пассажиропоток по маршруту Баку — Тбилиси — Карс ожидается в пределах одного миллиона человек в год.

Строительство железнодорожной магистрали было начато в 2008 году на основе азербайджано-грузино-турецкого межправительственного соглашения. В рамках проекта на территории Грузии были проведены работы по реабилитации, реконструкции и строительству железнодорожного участка Марабда — Карцах протяженностью в 180 км, в том числе реабилитировано 153 км путей от Марабды до Ахалкалаки и построен 27-километровый участок от Ахалкалаки до Карцаха (до границы с Турцией).

С прицелом на рост

«Российские железные дороги» и компания GlobalPorts будут совместно работать над увеличением объемов контейнерных перевозок. На Восточном форуме стороны подписали соответствующее соглашение о сотрудничестве.

Компании будут «разрабатывать транспортные решения» на стыке «порт — железная дорога», чтобы увеличить объемы контейнерных перевозок с перевалкой в портах и «сухих» портах, говорится в сообщении РЖД.

В список совместных планов входит разработка системы привлечения транзитных контейнеров с использованием железнодорожного транспорта и портов на Дальнем Востоке и Северо-Западе России через Транссибирский маршрут.

Сегодня лидером по перевалке контейнерных грузов в России является Большой порт Санкт-Петербург. При этом российские контейнерные грузы продолжают приходить в прибалтийские терминалы. Эксперты оценивают эти объёмы в 200 тыс. TEUs в год.

По данным Ассоциации морских торговых портов России, контейнерооборот российских гаваней по итогам января-июня 2019 года составил 2,65 млн TEUs, что превышает показатель аналогичного периода 2018 года на 5,2%. Причем темпы роста контейнерооборота сокращаются — в первом квартале года этот показатель составлял 8%. В январе-июне 2018 года темпы роста контейнерооборота были на уровне 12%.

