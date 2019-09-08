п.г.т. Поназырево, , 18:38 — REGNUM В поселке Якшанга Поназыревского района Костромской области власти обещают построить новую школу на 120 мест, — сообщает К1news.

Чиновники говорят, что строительство начнется 9 сентября. Сейчас дети в Якшанге учатся в старом деревянном здании, новую школу строить начали ещё несколько лет назад, однако возникли проблемы с фундаментом. Сменилось несколько подрядчиков, но ни один из них не смог правильно забить сваи и сделать гидроизоляцию.

«Со строительством школы в поселке Якшанга Поназыревского района действительно возникают трудности. В первую очередь они связаны с отсутствием в муниципалитете квалифицированных организаций и кадров для выполнения работ», — признали в департаменте строительства Костромской области.