Череповец, Вологодская область, , 12:58 — REGNUM В Череповце приступили к строительству судостроительного комплекса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Вологодской области, строительство будет реализовано в два этапа до конца 2020 года.

На первом построят административно-бытовой корпус, трансформаторную подстанцию и котельную, на втором — корпусной цех, цех приемки и раскроя, разгрузочную площадку, покрасочную, цех дробеструйной очистки, склад, мастерскую, стапельную площадку и слип.

Сейчас на строительной площадке проложены сети водопровода и канализации, газораспределения, забито больше 300 свай под фундаменты будущих зданий, выполнено берегоукрепление и другие работы. Общий объем инвестиций в проект — около 1 млрд рублей.

Спуск первого комплекта барже-буксирного состава (буксир-толкач и две сухогрузные баржи) планируется в мае-июне 2022 года. Начиная с третьего года запуска предприятие рассчитывает выпускать до 5 судов ежегодно.