Тула, , 21:56 — REGNUM Фонд защиты прав участников долевого строительства достроит проблемные дома в Тульской области, о принятии соответствующего решения сообщили в управлении пресс-службы правительства Тульской области 7 сентября.

«Принято решение о достройке 232 проблемных домов в 35 субъектах посредством Фонда защиты прав дольщиков. В числе этих регионов и Тульская область», — сообщили в управлении пресс-службы.

Генеральный директор Фонда защиты прав участников долевого строительства и ДОМ. РФ Александр Плутник пояснил, что всего на реализацию программы из федерального бюджета в 2019 году будет выделено 18 миллиардов рублей, в следующем году на эти цели направят 21,5 миллиарда.

В Тульской области Фонд защиты прав участников долевого строительства примет участие в завершении строительства домов второй и третьей очереди жилищного комплекса «Времена года», а также двух домов Первого Юго-Восточного микрорайона в рамках процедуры банкротства ООО «СК Фаворит».