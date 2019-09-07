Москва, , 20:44 — REGNUM C 1 октября 2019 года цена поставляемого в Молдавию российского газа снизится. Об этом сообщил президент Молдавии Игорь Додон по итогам встречи в Москве с президентом России Владимиром Путиным, передает ИА REGNUM.

«Договорились с Путиным: в этом году повышения тарифов на газ не будет, а в следующем возможно снижение», — сообщил Додон. По его словам, договоренность позволяет уже на данном этапе объявить о том, что тарифы на газ для конечных потребителей в Молдавии не вырастут. Президенты обсудили также возможные проблемы с поставками природного газа в Молдавию.

Додон рассказал о внутренней и внешней политике Молдавии, отметив «исторический характер» событий, связанных с передачей власти в Молдавии в июне этого года. «Уникальный внешнеполитический консенсус вокруг Молдовы дает нам большие шансы на развитие страны, а также на полноценную реализацию стратегии взвешенной внешней политики на основе сохранения и укрепления конституционного статуса постоянного нейтралитета, — добавил он.

Обсудили и темы молдавско-приднестровского урегулирования. Додон призвал к «объединению усилий всех участников переговорного формата 5+2 с целью нахождения приемлемой модели политического урегулирования приднестровской проблемы при соблюдении суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в международно-признанных границах».

Напомним, в настоящее время Молдавия получает российский газ через территорию Украины стоимость около $240 за 1 тыс. кубометров. Срок действия контракта на поставку газа истекает в 2019 году.

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