Рига, , 20:29 — REGNUM Находящийся под следствием, но продолжающий исполнять свои обязанности, глава латвийского центробанка Илмар Римшевиц заявил, что Brexit ударит по экономике страны. Об этом сообщает Dienas Bizness.

Илмар Римшевицуказал, что Brexit без соглашения Великобритания с ЕС приведёт к большим выплатам в европейский бюджет со стороны Латвии. По имеющимся расчётам министерства финансов уже в 2020 году сумма вырастет на 23 млн евро. Также уменьшаться и суммы, получаемые из структурных фондов ЕС, так как взносы Великобритании в общую кассу закончатся.

«Латвия зависит от средств фондов ЕС, я уже однажды говорил, что мы подсажены на эту иглу», — сказал Римшевиц. Конечно, потери Латвии не будут столь драматичны, как Ирландии или Бенилюкса, чьи экономики гораздо сильнее переплетены с английской.