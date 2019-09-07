Сеул, , 15:23 — REGNUM Крупнейший южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics накануне выставки технологий IFA в Берлине презентовал новые бытовые устройства. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Компания представила три новейших модели: устройство для ухода за одеждой Air Dresser, очиститель воздуха Cube и пылесос Powerstick Jet.

Air Dresser предназначен для ухода за одеждой, он освежает и дезинфицирует ее благодаря мощной струе пара. По словам представителей компании Samsung, данное устройство позволит сэкономить время и деньги на химчистку.

Очиститель воздуха Cube сочетает в себе модный дизайн и передовые технологии очистки воздуха, что, в частности, особенно актуально для аллергиков и жителей городов с неблагоприятной экологией. Samsung Cube AX9500 — первая модель очистителей Samsung, выпущенная на европейском рынке.

Пылесос Powerstick Jet обладает очень высокой мощностью всасывания 200 Вт, которая позволяет убирать абсолютно любые поверхности — в том числе и вертикальные, — также были усовершенствованы системы фильтров для лучшей очистки.