Сеул, , 16:19 — REGNUM Южнокорейская энергетическая госкорпорация KEPCO начала реализацию масштабного инвестпроекта в США. К 2022 году в городе Найлсе, штат Мичиган, будет построена газовая электростанция мощностью 1085 МВатт.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, стоимость проекта составляет 1,05 млрд долларов. Вырабатываемая мощность сопоставима с атомным реактором, отмечают эксперты. Ожидается, что ежегодная выручка оператора электростанции после ее запуска достигнет 500 миллионов долларов. Выработанная энергия будет поставляться крупнейшему оператору на рынке США PJM Interconnection.

Что касается финансирования проекта, то часть средств — 470 млн — была вложена KEPCO, а оставшиеся 580 млн предоставили банки BNP Paribas и Credit Agricole. Целью проекта является не только экспансия на американский рынок, но увеличение поставок южнокорейского промышленного оборудования за рубеж, пояснили в KEPCO.