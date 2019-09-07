Тамбов, , 14:04 — REGNUM В Тамбовской области сделана первая остановка всероссийского автопробега «Чистая страна», сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. За круглым столом обсудили «Проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО».

Круглый стол Правительство Тамбовской области

Сегодня, 7 сентября, тамбовчан ждет целый день, наполненный экологическими мероприятиями, организованный ассоциацией «Чистая страна» при поддержке Минприроды России и Российского экологического оператора. Цель организаторов автопробега — всесторонне представить жителям России новую отрасль по обращению с ТКО: охватить как можно больше городов, рассказать об инновационной технике, которая применяется в сфере обращения с отходами, людях-профессионалах своего дела, новых подходах к сбору и переработке мусора.

Основным интеллектуальным мероприятием экодня стала дискуссия за круглым столом на тему «Проблемы перехода на новую систему обращения с ТКО». Участников от имени губернатора Александра Никитина поприветствовал первый заместитель главы администрации Тамбовской области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов.

«Мероприятия в рамках автопробега «Чистая страна» проводятся в поддержку реализации нацпроекта «Экология». Мы приветствуем эту инициативу. Она особенно ценна тем, что программа автопробега включает образовательные и просветительские мероприятия, направленные на привитие населению, прежде всего молодежи и подросткам, практических навыков обращения с отходами. Сознательное отношение к вопросам защиты окружающей среды необходимо воспитывать с детства, одновременно с воспитанием общей культуры поведения, — отметил Олег Иванов.

Первый вице-губернатор сообщил, что Тамбовская область в реализации нацпроекта «Экология» участвует по пяти направлениям. Два из них непосредственно связаны с проблемой отходов. Это региональные проекты «Чистая вода» и «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

Так, в региональный проект «Чистая страна» включены мероприятия по рекультивации шести крупнейших в области мусорных свалок на общей площади около 50 гектаров. Планируется также ликвидировать все выявленные на 1 января 2018 года места несанкционированного размещения отходов в границах населенных пунктов.

В рамках регионального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами» мусоросортировка будет внедрена на всех действующих муниципальных полигонах.

«Эти меры — только первые шаги на пути глубокой модернизации системы обращения с отходами», — подчеркнул Олег Иванов.

Правительство Тамбовской области

Модератором круглого стола выступил руководитель Ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Он выразил уверенность, что Тамбовская область достойно реализует реформу обращения с ТКО в регионе.

В разговоре приняли участие представители Минприроды, Российского экологического оператора, партнеры автопробега — крупнейшие производители специализированной техники и другие специалисты. Речь шла о законодательном урегулировании проблем, которые возникают при осуществлении деятельности регоператора, механизмах их финансовой поддержки, требованиях к территориальным схемам, региональным программам по обращению с ТКО, современных решениях для транспортировки ТКО.

По мнению Руслана Губайдуллина, такие встречи очень важны для отрасли. По итогам автопробега опыт всех регионов по переходу на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами проанализируют и обобщат. В резолюции будут указаны проблемы отрасли и пути их решения.

«В Тамбовской области много было сделано для того, чтобы новая система обращения с ТКО была внедрена вовремя. Я хочу выразить благодарность главе администрации области Александру Никитину, который лично курирует эту работу, — сказал руководитель ассоциации «Чистая страна».

Круглый стол Правительство Тамбовской области

Экодень в Тамбове проходит не только в размышлениях о перспективах усовершенствования работы мусорной отрасли, но и с демонстрацией ее реальных достижений. Из Москвы в Тамбов прибыла колонна из трех современных мусоровозов. Здесь выставка техники дополнилась машинами, на которых работает региональный оператор по обращению с ТКО — АО «ТСК». Как отметила начальник управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства региона Светлана Григорьева, в Тамбовской области техника подбирается к конкретным условиям. Так, многоквартирные дома в городах обслуживают более маневренные машины, частный сектор — большегрузные автомобили.

Маршрут автопробега Правительство Тамбовской области

Большое внимание организаторы автопробега уделили информационной и просветительской работе. В частности, в школе №1 — «Школа Сколково — Тамбов» — для учеников 6−7 классов прошел урок, который провел руководитель ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин. Ребята узнали, когда появились различные материалы, как на протяжении истории своего развития человечество избавлялось от мусора, как можно использованным вещам дать вторую жизнь в современных условиях. Чуть позже в городе пройдет плоггинг-забег. В течение часа волонтеры, совершая пробежку, соберут мусор в парке «Дружба». Церемония награждения лучших плоггеров состоится на площади Музыки областного центра во время концерта, который начнется в 18.30. Хедлайнером шоу-программы станет популярный музыкант и блогер Кирилл Нечаев.

Завтра, 8 сентября, автопробег отправится дальше, следующая остановка будет сделана в Липецке.