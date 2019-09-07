Анкара, , 15:12 — REGNUM Министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан заявила: «Наш торговый оборот с Китаем, находившийся на уровне 1,1 млрд долларов в 2001 году, в 2018 году достиг 23,6 млрд. Китай стал нашим крупнейшим торговым партнёром после РФ и Германии».

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Рухсар Пекджан отметила: «Наш экспорт в Китай составляет 3 млрд долларов, а импорт — 20. Торговый баланс резко смещен не в нашу пользу. Мы рассматриваем варианты его ребаланса. В Турции функционирует 61 китайская компания, которые в совокупности инвестировали в нас 1,56 млрд долларов».

Министр добавила: «В 2018 году на прямые инвестиции в различные страны мира китайцы выделяли 129 млрд долларов. Мы считаем, что китайские инвесторы опоздали. Я обращаюсь и к турецким компаниям. Если покупать у Китая — недалеко, то продавать ему — точно так же, не дальше».