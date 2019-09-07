Бишкек, , 13:49 — REGNUM Объем производства в сельском хозяйстве Киргизии по итогам 2020 года может увеличиться на 3,7%. Об этом заявила начальник управления бюджетной политики министерства финансов республики Татыгуль Омурова, сообщает 7 сентября издание Tazabek.

6 сентября состоялись общественные слушания по проекту бюджета на 2020 год и прогнозу на 2021−2022 годы. Рост в сельском хозяйстве в 2021 году ожидается на уровне 3,3%, в 2022 году — 3,3%.

Омурова отметила, что наибольший прирост ожидается в сфере растениеводства. В 2020 году в животноводстве рост производства ожидается на 2,6%, в 2021 году — 2,8%, в 2022 году — 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, объем производства продукции в сфере сельского хозяйства Киргизии по итогам 2019 году ожидается на уровне 3%. В растениеводстве производство увеличится на 3,8%, в животноводстве — на 2,3%.

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