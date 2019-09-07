Нью-Дели, , 16:55 — REGNUM Индийская нефтяная корпорация Bharat Petroleum (BPCL) выкупила американскую нефть, предназначавшуюся Китаю. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

В интервью управляющий заводов по нефтепереработке Bharat Petroleum Рамамурти Рамачандран заявил, что BPCL выкупила один из танкеров, следовавших из США в Китай. Предприниматель, тем не менее, не уточнил стоимость купленного топлива или название танкера. Рамамурти Рамачандран также сообщил, что за последние полгода объёмы поставок американской нефти в Индию существенно возросли. Причиной тому стали санкции в отношении Ирана и Венесуэлы — традиционных экспортеров энергоносителей в Индию.

Напомним, что 23 августа руководство КНР объявило о повышении импортных пошлин на 5−10% на ряд категорий американских товаров, в том числе на сельскохозяйственную продукцию, автомобили, нефть. Сообщается, что повышенные ставки пошлин на ввоз энергоносителей вступили в силу 1 сентября, из-за чего несколько американских компаний были вынуждены искать новых покупателей для нефти, уже отправленной в Китай.