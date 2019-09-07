Нью-Дели, , 19:32 — REGNUM Американские корпорации инвестируют 27,8 млрд рупий (примерно 387 млн долларов) в экономику индийского штата Тамилнад. Об этом сообщило индийское новостное издание NDTV Khabar.

Главный министр Тамилнада Эдаппади Паланисвами посетил встречу с американскими инвесторами в Нью-Йорке. В ходе указанной встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому 16 американских компаний обязались вложить в экономику индийского Тамилнада более 387 млн долларов. В число будущих инвесторов вошли Jean Martin Inc, Scitus Pharma, Novitium Labs, Aspire Consulting и Zillion Technologies Inc.

Эдаппади Паланисвами подчеркнул, что новые инвестиции позволят создать более 25 000 рабочих мест для местной молодёжи. Сообщается, что приоритетными отраслями для капиталовложений станут аэрокосмическая промышленность, производство электромобилей и финансово-технологический сектор.