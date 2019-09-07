Исламабад, , 20:04 — REGNUM 6 сентября Федеральное бюро доходов Пакистана отчиталось о результатах финансового года и успехах в сборе налогов.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Федеральное бюро доходов представило премьер-министру Имрану Хану доклад, согласно которому за первый год у власти правительству партии «Техрик-е-Инсаф» («Движение за справедливость») удалось значительно увеличить налоговую базу. Общее число зарегистрированных налогоплательщиков в стране увеличилось на 69,1%: с 1,5 миллионов до 2,56 миллионов. Этого удалось добиться благодаря внедрению различных программ, в том числе «налоговой амнистии», предложенной бывшим министром финансов страны Асадом Умаром.

Согласно докладу Федерального бюро доходов, общие доходы бюджета увеличились на 14,6%, хотя правительству не удалось достичь своей и без того «скорректированной» цели. До планового уровня не хватило 580 миллиардов рупий (290 миллиардов рублей). Во многом, это произошло из-за сокращения импорта и, как следствие, падения доходов от таможенных пошлин.