Исламабад, , 16:22 — REGNUM 6 сентября Государственный банк Пакистана (Центробанк) опубликовал доклад «Финансовая стабильность», посвященный положению сектора в 2018 году.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, Государственный банк Пакистана заключил, что в 2018 году темпы роста в финансовом секторе страны замедлились до 7,5%. Причиной замедления стала инфляция и сокращение валютных запасов в условиях экономического кризиса. Снижение активности наблюдается как в банковском секторе, так и среди финансовых компаний и на рынке акций.

Также, согласно докладу Госбанка Пакистана, ввиду непростой экономической ситуации исламским банкам все сложнее соответствовать требованиям Шариата. Общая нестабильность привела к тому, что доля активов банков в ВВП Пакистана сократилась с 74,5% до 73%.