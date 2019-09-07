Исламабад, , 15:35 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) направит в Пакистан специальную делегацию для обсуждения экономической ситуации в стране и снижения дефицита бюджета, который не соответствует требованиям кредитной программы.

По сообщению пакистанского информационного агентства Jang, специальная делегация прибудет для участия в «экстренных переговорах» в Пакистан 17 сентября. Представители МВФ встретятся с чиновниками из министерства финансов Пакистана и других ведомств и предложат им эффективные пути сокращения дефицита национального бюджета. Пакистанская сторона надеется, что МВФ примет во внимание непростую экономическую ситуацию и смягчит требования кредитной программы относительно допустимого дефицита.

Напомним, что Пакистан и МВФ подписали соглашение о кредитной программе на сумму 6 миллиардов долларов. Пакистан обязался ограничить дефицит госбюджета, улучшить собираемость налогов и отказаться от различных субсидий и льгот.