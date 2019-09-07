Копенгаген, , 17:24 — REGNUM Когда крупные транснациональные корпорации, такие, как Nike, Facebook или Google переводят полученную на территории Дании прибыль на свои счета в другие страны, Дания теряет 12 из каждых 15 долларов, которые компании должны были бы уплатить в качестве налога — об этом свидетельствует исследование, подготовленное Копенгагенским университетом и Калифорнийским университетом Бэркли. Таким образом, например, датское государство в 2016 году потеряло 1 млрд долларов. С такой же проблемой, пишут датские СМИ, сталкиваются и другие государства Европы.

«Европейские страны очень много теряют, поскольку в таких странах ЕС, как Ирландия, Нидерланды, Люксембург, существуют лазейки, через которые можно вывезти деньги из ЕС, не уплачивая при этом налог», — заявил один из исследователей Людвиг Виер — об этом пишет датская газета «Jyllands-Posten» («Юлландс-Постен»).

Министр налогов и сборов Дании Мортен Бёдскоу заявил, что его эти цифры «выводят из себя». «Не существует простого решения. Абсолютно необходимо, чтобы все страны ЕС нашли общий знаменатель. Только так мы сможем избежать обмана с финансированием европейского благосостояния», — отметил глава ведомства.