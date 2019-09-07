Барнаул, , 13:05 — REGNUM Инвестиционная комиссия Алтайского края выступило в поддержку строительства многофункционального развлекательного центра с казино на территории игорной зоны «Сибирская монета», сообщает 7 сентября пресс-служба администрации Алтайского края.

Также сообщается, что с проектом членов инвестиционной комиссии познакомили представители инвестиционной компании Алексей Сакварелидзе и Антон Быков. Они рассказали, что общая стоимость проекта по строительству многофункционального развлекательного центра с казино составляет 3,5 млрд рублей.

Работы предполагается провести в несколько этапов и завершить в 2024 году. На первом из них предполагается к 2020 году создать слот-зал на 300 игровых автоматов и 10 игорных столов с созданием около 100 рабочих мест.

На втором этапе планируется строительство в 2021—2023 году гостиницы по франшизе одного из общемировых брендов общей площадью 10 тысяч кв. м на 150 номеров различной категории.

На третьем этапе до 2024 года будет построено большое казино площадью 5 тысяч кв. м с зонами отдыха.

При этом члены инвестиционной комиссии посчитали особо важным в связи с данным строительством создание новых рабочих мест. А представители инвестиционной компании отметили, что они планируют постепенно уходить в работе от вахтового метода и намерены привлекать местных жителей на работах на данных объектах, а также организовать обучение специалистов.