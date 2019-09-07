Кишинёв, , 12:01 — REGNUM Вопрос поставок российского газа в Молдавию обсудят глава республики Игорь Додон и президент России Владимир Путин. Об этом молдавский лидер написал на своей странице в Facebook.

Додон отметил, что стороны намерены также обсудить приднестровское урегулирование. Владимир Путин планирует принять главу Молдавии 7 сентября.

Отметим, ранее Додон рассказал журналистам о подробностях своей поездки в Москву. По его словам, стороны намерены обсудить стоимость поставки газа. Молдавская сторона добивается снижения стоимости для сохранения действующих тарифов внутри страны.

Напомним, в настоящее время Молдавия получает российский газ через территорию Украины стоимость около $240 за 1 тыс. кубометров. Срок действия контракта на поставку газа истекает в 2019 году.

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