Ташкент, , 11:50 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев указал на необходимость полного завершения до конца 2020 года начатой в этом году работы по космическому зондированию, что позволит достоверно оценить реальное состояние земель и посевов, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В итоге данная система даст исчерпывающую информацию о вегетативном процессе, мелиоративном состоянии, уровне минерализации и влажности почвы, что будет способствовать повышению урожайности на 25−30%», говорится в сообщении по итогам совещания на сельхозтему под председательством Мирзиёева.

Отмечалось, что все это будет выгодно не только государству, но и фермерам, с доступом к системе и дехкане, и экспортеры смогут следить за тем, где и какие культуры выращиваются, что поможет с уверенностью строить бизнес-планы и оценивать конъюнктуру рынка.

В ходе мероприятия, ответственным лицам поручено в корне усовершенствовать систему ведения сельскохозяйственной статистики, в частности, внедрить цифровые технологии во все процессы от размещения культур до реализации готовой продукции.

В ходе совещания также отмечалась нехватка квалифицированных кадров в сельхозсфере, при этом, семь профильных вузов ежегодно заканчивают более 3 тысяч молодых людей, но кадров в регионах тем не менее не хватает. Подчеркнуто, что отсутствует интеграция науки, образования и производства, не внедрены современные методики образования.

«На развитие аграрной науки выделяется лишь 0,1 процента бюджетных средств, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 2−3%. Число научных школ академиков сократилось с 50 до 17, а такие школы по овощеводству, зерноводству, растениеводству и вовсе отсутствуют. Лабораторное оборудование в институтах растениеводства, овощебахчевых культур и картофелеводства не ремонтировалось последние 70 лет. Остаются неэффективными меры по коммерциализации научных разработок», говорилось на совещании.