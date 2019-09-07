Ереван, , 11:37 — REGNUM Правительство Армении планирует вернуть хозяйствующим субъектам дебетовые остатки НДС в размере около 56 млрд драмов ($118 млн) с целью их последующего инвестирования в экономику. Об этом 7 сентября написал премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

«Только что закончили обсуждение одного беспрецедентного экономического предложения», — заявил глава правительства. По его словам, у 9 тыс. организаций в Армении сформировались дебетовые остатки НДС, возникшие до 1 июля 2017 года.

Эти средства государство должно вернуть хозяйствующим субъектам по линии НДС. Предложение заключается в том, чтобы субъекты внедрили эти средства в экономику страны, пояснил Пашинян.

Как сообщало ИА REGNUM, объем иностранных инвестиций в Армению по итогам первой половины 2019 года составил 705 млрд драмов ($1,48 млрд), что на 26% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Читайте также: Объем иностранных инвестиций в Армению по итогам полугодия вырос на 26%