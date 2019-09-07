Нур-Султан, , 11:18 — REGNUM Несколько мукомольных компаний Казахстана перенесли своё производство на территорию Узбекистана из-за более выгодных условий работы. Об этом заявил директор карагандинского мельничного комплекса «Мутлу» Дос-Мукасан Таукебаев, сообщает 7 сентября издание «Forbes Казахстан».

По его мнению, в республике отсутствуют эффективные программы поддержки мукомолов. «Психология наших чиновников до сих пор направлена только на одно — экспортировать сырьё», — считает директор.

Таукебаев добавил, что бизнесмены также обращаются с просьбой бесперебойного снабжения вагонами и снижения цен на электроэнергию, но не находят поддержки. Всё это приводит к тому, что предприниматели начинают выводить производство в соседнюю страну, считает директор мельничного комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля министерство сельского хозяйства Казахстана и главное таможенное управление Китая подписали протокол по фитосанитарным требованиям к казахстанской муке.