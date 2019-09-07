Ташкент, , 10:58 — REGNUM Власти Узбекистана планируют увеличить экспорт продукции аграрного сектора с $2,3 млрд в 2018 году до $20 млрд — в 2030 году. Этот вопрос обсуждался на совещании по приоритетным задачам развития сельского хозяйства Узбекистана под председательством президента республики Шавката Мирзиёева, сообщает 7 сентября издание Kun.uz.

Во время совещания глава государства поручил ответственным лицам внедрить систему сертификации продукции по стандартам стран Европейского союза, стран Восточной Азии и арабского мира.

Напомним, в середине августа 2019 года в министерстве сельского хозяйства Узбекистана сообщили, что площадь выращивания ценных сортов винограда планируется увеличить на 23 тыс. га до 2023 года. В настоящее время виноград в республике выращивают на площади 75 тыс. га.

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