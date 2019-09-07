Екатеринбург, , 07:13 — REGNUM В Свердловской области начался месяц финансовой грамотности для жителей региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в областном департаменте информполитики.

Профильные мероприятия прошли для начала в свердловском минфине — там организовали день открытых дверей для школьников и студентов в преддверии Дня финансиста. А со следующей недели просвещать граждан будут на базе Уральского государственного экономического университета, где проведут городской фестиваль выездных площадок по финансовой грамотности.

Кроме того, специальные мероприятия будут проведены в детских садах, школах, предприятиях, а также в отделениях соцзащиты. В конце же месяца в рамках фестиваля пройдёт деловая игра.

Напомним, ранее доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Юрий Ичкитидзе заявил, что через несколько лет в России может возникнуть проблемачрезмерной закредитованности населения. Чтобы избежать этого, нужно повышать финансовую грамотность в обществе, считает эксперт.

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