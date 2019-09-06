Душанбе, , 22:15 — REGNUM За период январь-июль 2019 года в Хатлонской, Согдийской областях Таджикистана, а также в столице — Душанбе была сдана в эксплуатацию 21 общеобразовательная школа на 8 тысяч 230 мест..

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным источника «Авеста» в профильных государственных ведомствах, за указанный период в Хатлонской и Согдийской областях также было построено 39 медицинских пунктов на 400 посещений за одну смену. Кроме того, сданы в эксплуатацию две больницы на 24 койко-места и три дошкольных учреждения на 280 мест.

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Напомним, ранее сообщалось о нехватке мест в некоторых школах страны. Преимущественно проблема переполненности классов касалась школ с русским языком обучения.

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