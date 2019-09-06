Бишкек, , 20:36 — REGNUM Отмена патентной системы и внедрение работающих онлайн кассовых аппаратов приведет к тому, что предприниматели Киргизии будут платить не больше, а гораздо меньше налогов. Об этом на общественных слушаниях заявила директор Ассоциации поставщиков и дистрибьютеров Гульнара Ускенбаева, пишет «Tazabek»..

Читайте также: Власти Киргизии поднимут налоги для частных пансионатов, кафе и ресторанов

По ее словам, принятое несколько лет назад правительством решение о введении патентов для предпринимателей, занятых в малом и среднем бизнесе положительно повлияло на выход коммерсантов из «тени».

Усенбекова констатировала, что ликвидация патентой системы, ко всему прочему, приведет к росту бюрократии из-за того, что предпринимателям придется регулярно сдавать налоговые отчеты.

«Вы думаете, что налогоплательщики малого и среднего бизнеса побегут платить налоги, это же смешно», — подытожила глава Ассоциации поставщиков и дистрибьютеров Киргизии.

Читайте также: «Деловой союз Евразии»: В Киргизии 90% бизнеса находится в тени