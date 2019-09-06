Киев, , 20:24 — REGNUM Для решения проблем с государственным долгом Украины в министерстве финансов надо создать агентство по управлению госдолгом, заявил 6 сентября на брифинге глава украинского правительства Дмитрий Дубилет..

По его словам, окончательное решение по этому вопросу должны принять депутаты Верховной рады.

«Минфин создает новый центральный орган власти, отдельное агентство, которое будет отвечать за государственный долг», — сказал Дубилет.

По мнению премьер-министра Украины, создание такого органа позволит деполитизировать вопрос госдолга.

Напомним, по данным министерства финансов Украины, государственный долг страны в июле 2019 года достиг размера $82,4 млрд.

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