Ижевск, , 20:15 — REGNUM Республиканским производителям предоставляют возможность использовать товарный знак «Сделано в Удмуртии». Об этом сообщил глава Корпорации развития республики Константин Сунцов на своей странице в социальных сетях..

По его словам, для использования знака на выпускаемой продукции необходимо просто подать заявление, которое будет рассмотрено в течение 15 дней.

«Потом еще в течение 10 дней вы заключаете лицензионный договор и регистрируете его в Роспатенте», — отметил Сунцов и добавил, что использование знака в течение трех лет является полностью бесплатным.

Как сообщало ИА REGNUM, для продукции, выпущенной под торговой маркой «Сделано в Удмуртии», планируется создать программу лояльности. В мобильном приложении «Сделано в Удмуртии» будут представлены товары производства предприятий республики, которые будут сотрудничать с торговым домом. Кроме возможности получить кэшбек за совершенные покупки, пользователи будут информированы об акциях, новинках и специальных предложениях.

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