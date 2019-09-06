Ашхабад, , 20:09 — REGNUM Председатель союза промышленников и предпринимателей Туркмении Александр Дадаев обсудил с послом Израиля Моше Камхи перспективы сотрудничества двух стран. Об этом сообщает пресс-служба организации..

По словам главы бизнес-сообщества Туркмении, туркменская сторона заинтересована в использовании богатого опыта израильских компаний в области внедрения IT-технологий, создании совместных производств и привлечении инвесторов.

Дадаев отметил, что туркменских предпринимателей также интересует сотрудничество в агропромышленном комплексе. В частности, решение вопроса о налаживании поставок из Израиля в Туркмению оборудования для систем капельного орошения.

В свою очередь израильский дипломат высказался за расширение контактов бизнесменов двух стран, которому он, в качестве полномочного представителя своей страны, намерен всецело содействовать.