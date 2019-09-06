Москва, , 20:06 — REGNUM Для производственного бизнеса комфортная ключевая ставка — порядка 5 процентов. Так прокомментировал президент ТПП РФ Сергей Катырин снижение Центробанком ключевой ставки на 25 базисных пунктов, до 7 процентов годовых..

Сергей Катырин «Это однозначно хороший шаг, до комфортного для бизнеса уровня осталось немного».

По словам Сергея Катырина, при уровне ключевой ставки около 5 процентов годовых именно производственный бизнес, который так нужен стране, начинает получать от банков кредиты на приемлемых условиях и сможет «длинные деньги» активнее направлять на запуск новых производств и на внедрение новых технологий.

Именно в этом, подчеркнул Сергей Катырин, нуждается сегодня экономика.

«Тенденция на постепенное снижение ключевой ставки очевидна, и положительно воспринимается бизнесом», — отметил глава федеральной Палаты. Сергей Катырин напомнил также, что при введении ключевой ставки в 2013 году, она составляла 5,5 процента годовых, то есть была наиболее близка к нужному для бизнеса уровню.

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