Душанбе, , 20:06 — REGNUM За январь-июль 2019 года общий объем выработанной электроэнергии в Таджикистане составил 12 млрд 239,1 млн кВт•ч, что на 686,4 млн кВт•ч. При этом в энергетическом центре страны отметили, что данный объем превышает показатель 2018 года за аналогичный период..

Гидроэлектростанции за указанный отрезок времени выработали 11 млрд 338,9 млн кВт•ч электроэнергии, теплоэлектроцентрали — 900,2 млн кВт•ч, а малые гидроэлектростанции — 10,3 млн кВт•ч электроэнергии.

Сумма экспорта электроэнергии из Таджикистана в соседние Узбекистан, Афганистан и Киргизию за семь месяцев 2019 года составила 58 млн долларов — на 24,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отметим, что Таджикистан в 2019 году планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан и Узбекистан до 1,6 млрд кВт•ч каждую страну или 3,2 млрд кВт•ч электроэнергии в общем.