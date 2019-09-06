Белгород, , 19:58 — REGNUM Жителям Белгорода и Белгородского района предложили перейти на новый формат приобретения единых социальных проездных билетов, исключающий билеты на бумажном носителе. Льготные поездки можно привязать к любой банковской карте, сообщили 6 сентября в пресс-службе губернатора и правительства области..

Чтобы перейти на новый формат оплаты, необходимо написать заявление в одном из офисов центра предоставления госуслуг «Мои документы» и зарегистрировать любую свою банковскую карту. При оплате поездки в пассажирском транспорте деньги будут списываться с карты с учётом льготы. «Билеты» будут добавляться автоматически первого числа каждого месяца. При этом они будут накапливаться, а «сгорят» только один раз в году — в новогоднюю ночь. С 1 января новые 20 льготных поездок снова появятся на карте. Новый формат оплаты обеспечит прозрачность взаиморасчётов между органами социальной защиты и перевозчиками, исключит необходимость ежемесячного посещения пунктов продажи билетов, уверены власти.

В Белгороде проживают свыше 70 тысяч человек, которые имеют право льготного проезда. Они должны лично получать бумажные билеты и терять время в многочасовых очередях.