Киров, , 19:41 — REGNUM В Кировской области более половины малых предприятий сосредоточено в региональной столице. В основном данные предприятия специализируются в отраслях обрабатывающей промышленности и торговли. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

На начало июля в регионе насчитывалось 1,9 тыс. малых предприятий, из них 60% — в Кирове. В них трудились 54,1 тыс. человек, на долю малых предприятий приходилось 13% среднесписочной численности работников всех организаций региона.

Наибольшая доля малых предприятий — в обрабатывающей промышленности: здесь были заняты 14,7 тыс. человек, или 27% 27% от общей численности. На втором месте — сфера торговли (18%), на третьем — АПК (11%).

Средняя зарплата на малых предприятиях составила 23,3 тыс. рублей, что на 12% выше уровня января-июня 2018 года. Но при этом она была ниже среднеобластного уровня на 20%.

С начала года малые предприятия инвестировали в основной капитал 2,2 млрд рублей. Наибольший вклад внесли предприятия, осуществляющие профессиональную, научную и техническую деятельность (58%), которые направляли средства в строительство жилых и нежилых объектов.