Пермь, , 19:23 — REGNUM В Пермском крае региональный фонд капремонта расторг шесть договоров с ООО «Верхнекампроект». Поводом для этого стали частые нарушения сроков выполнения проектных работ и условий, говорится на официальном сайте организации.

По данным фонда, проектная организация не обеспечила предоставление проектно-сметной документации по ремонту 67 домов на территории Прикамья. Стоимость работ составляла 13,7 млн рублей. При этом проектов ждали в фонде ещё в июне-июле.

«К подрядчику будут применены штрафы за срывы сроков», — отмечает гендиректор фонда Дмитрий Баранов. Также ООО могут включить в реестр недобросовестных поставщиков.