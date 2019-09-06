Киров, , 18:52 — REGNUM В Кировской области в первом полугодии текущего года ежемесячные номинальные доходы выросли на 4,9%, при этом реальные уменьшились на 0,7%. Об этом свидетельствуют данные Кировстата, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ..

По предварительным данным ведомства, в I полугодии текущего года объём ежемесячных доходов в январе — июне 2019 года составил в среднем 21 870 рублей в расчёте на одного жителя. Это на 4,9% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. При этом реальные доходы населения за указанный период уменьшились на 0,7%.

В структуре расходов наибольшую часть составляет покупка товаров и оплата услуг. Потребительские расходы сложились в сумме 143,3 млрд рублей, или 85,9% полученных доходов (в I полугодии 2018 года — 83,9%), на оплату обязательных платежей и взносов (налоги, платежи по страхованию, проценты, уплаченные населением за кредиты) направлено 12,4% доходов.

В ведомстве констатируют, что в I полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдалось увеличение накоплений во вкладах и ценных бумагах (прирост составил 3,6 млрд рублей), рост задолженности по кредитам и снижение расходов на приобретение недвижимости.