Новосибирск, , 18:48 — REGNUM Аграрии Новосибирской области на сегодня, 6 сентября, намолотили миллион тонн зерна. Урожай собран на трети площадей (472 тысячи га). Как сообщили ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства региона, миллионный рубеж преодолён на полмесяца раньше, чем в 2018 году..

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых оценивается в 21,6 ц/га. По словам министра сельского хозяйства Евгения Лещенко, качество зерна превышает среднероссийские показатели. Более 60 тысяч тонн зерна из запланированных 300 тысяч тонн засыпано на семена.

Лидерами в уборочной кампании являются хозяйства Сузунского района, которые обмолотили 59% зерна.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале августа аграрии из восьми районов Новосибирской области приступили к уборке урожая — озимой пшеницы, озимой ржи, овса и гороха.

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