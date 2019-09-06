Ростов-на-Дону, , 17:53 — REGNUM До 2024 года Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Новочеркасск, Таганрог, Красный Сулин и Цимлянск получат 5,9 млрд рублей. Эти средства муниципалитеты направят на рекультивацию свалок. Об этом сообщает министерство жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области.

В течение этого времени, предполагают власти, будет восстановлено 89,1 гектара общей площади земель, которые были подвержены негативному воздействию. Чиновники заявляют, что таким образом качество жизни будет улучшено примерно у 600 тыс. жителей Дона.

ИА REGNUM напоминает, что ранее региональные власти оценивали стоимость рекультивации действующего в Ростове-на-Дону полигона в 1−2 млрд рублей. Отмечалось, что без помощи из федерального бюджета донским чиновникам в этом вопросе не обойтись.

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