Москва, , 17:32 — REGNUM Центробанк РФ готов обсудить дополнительные меры для того, чтобы не допускать блокировки счетов добросовестных клиентов банков, но при этом бороться с сомнительными операциями. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«Эта проблема не решена, но всё-таки положительная динамика есть. Мы готовы будем рассмотреть и дополнительные меры, если они будут сбалансированными, то есть не раскроют окно опять для сомнительных операций», — заявила Набиуллина.

По её словам, главная задача сегодня — обеспечить защиту финансового сектора, чтобы он не стал легким каналом отмывания средств.

«Но, безусловно, защита добросовестных клиентов и инструменты выстроить такую сбалансированную политику и защитить права добросовестных клиентов есть, и мы готовы над этим и дальше работать», — отметила Набиуллина.

Она отметила, что некоторые банки сегодня зачастую недобросовестно пользуются своими полномочиями и блокируют счета граждан, если фиксируют нарушения антиотмывочного законодательства. При этом, по словам Набиуллиной, они нередко применяют «формальные механистические подходы».