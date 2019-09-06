Ростов-на-Дону, , 17:29 — REGNUM Завод «Цимлянские вина» в Ростовской области, признанный в июне ткущего года банкротом, возобновил производство. Ранее о «второй жизни» предприятия заявлял первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

По словам чиновника, начать работу завод должен был 1 сентября текущего года. К этой дате было заказано 700 тыс. акцизных марок. Сотрудники предприятия начали сбор винограда.

О возобновлении работы предприятия РБК сообщил информированный источник.

ИА REGNUM ранее сообщало, что сложная финансовая ситуация на предприятии сложилась в 2017 году. В июне 2019 года завод был признан банкротом. Инвестор — фирма «Паритет» — взял на себя ответственность за все долги.

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