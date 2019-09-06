Москва, , 17:00 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 сентября составил $529,083 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

На 1 августа международные резервы страны составляли 519,797. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $9,3 млрд, или на 1,8%. В том числе валютные резервы выросли на 0,4%, стоимость монетарного золота увеличилась на 7,4%.

Согласно данным ЦБ, на 1 сентября в общей структуре международных резервов России иностранная валюта составляла $409 млрд, специальные права заимствования — $6,64 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,96 млрд, монетарное золото — $109,48 млрд.