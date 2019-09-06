Киев, 6 сентября 2019, 16:40 — REGNUM Украине важно нормализировать экономическое сотрудничество с Россией и другими соседями, чтобы добиться роста внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Игорь Пиляев.
При этом он заявил, что монетарная политика прежнего правительства не учитывала интересы реального сектора экономики, в частности высокотехнологических отраслей.
Как сообщалось, 5 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил пять главных целей своего правительства. В частности, в 2020 году выйти на рост ВВП в 5 %, а на протяжении следующих четырех — минимум 7 %. В мае Национальный банк Украины проинформировал, что за январь-март 2019 года товарооборот Украины с Россией сократился на 10,9% до 2,339 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров из Украины на территорию России сократился на 16,4% — до 0,595 млрд долларов, импорт на 8,8% — до 1,744 млрд долларов.