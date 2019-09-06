Киев, , 16:40 — REGNUM Украине важно нормализировать экономическое сотрудничество с Россией и другими соседями, чтобы добиться роста внутреннего валового продукта (ВВП). Об этом 6 сентября заявил в эфире одного из украинских телеканалов политический эксперт Игорь Пиляев.

«Если мы хотим модернизационный прорыв, который сделали Южная Корея, Сингапур, Германия после Второй мировой войны, мы должны уделить внимание развитию реального сектора экономики. Об этом невозможно говорить без нормализации отношений со странами по периметру наших границ», — сказал Пиляев.

При этом он заявил, что монетарная политика прежнего правительства не учитывала интересы реального сектора экономики, в частности высокотехнологических отраслей.

«Велась монетарная политика, которая не учитывает приоритеты развития реального сектора экономики, высокотехнологических отраслей… Вы посмотрите, что у нас делается с высокотехнологическими отраслями. Они все практически не работают. Вокруг «Мотор Сич» (вертолетостроительный завод — ред.) идут большие разборки. Причина заключается в разрыве кооперационных и экономических связей на всем постсоветском пространстве и недопуске, прежде всего, украинских промышленников на рынки Европейского союза и других развитых западных стран», — рассказал Пиляев.

Как сообщалось, 5 сентября премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил пять главных целей своего правительства. В частности, в 2020 году выйти на рост ВВП в 5 %, а на протяжении следующих четырех — минимум 7 %. В мае Национальный банк Украины проинформировал, что за январь-март 2019 года товарооборот Украины с Россией сократился на 10,9% до 2,339 млрд долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт товаров из Украины на территорию России сократился на 16,4% — до 0,595 млрд долларов, импорт на 8,8% — до 1,744 млрд долларов.