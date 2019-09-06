Лондон, , 16:37 — REGNUM Жители Великобритании смогут отметить выход страны из Европейского союза, выпив подешевевшего пива, сообщает британская исследовательская компания Social Market Foundation (SMF) в докладе, опубликованном 6 сентября.

Бутылки

По мнению авторов доклада, после выхода Великобритании из ЕС правительство получит возможность изменить систему налогообложения в сфере производства алкоголя и торговли алкогольной продукцией.

Благодаря этому, цены на алкогольные напитки, произведённые в Британии, могут снизиться. Кроме того, правительство сможет повлиять на соотношение объёмов производства крепкого алкоголя и слабоалкогольных напитков, в число которых входит и пиво.

Авторы доклада считают, что после выхода Великобритании из ЕС британские власти смогут варьировать пошлины и таким образом стимулировать производство слабого алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, в самой Британии до сих пор не окончены споры как о самом выходе из Евросоюза и его конкретном сроке, так и о юридическом механизме Brexit и его условиях.

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