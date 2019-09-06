Улан-Удэ, , 16:29 — REGNUM Трамвайный парк столицы Бурятии пополнился новым инновационным низкопольным трамваем. Вагон модели 71−911М «Львёнок» 6 сентября вышел на линию по маршруту №4. До конца 2019 года в Улан-Удэ прибудет еще 14 таких трамваев, сообщается на официальном портале Республики Бурятия.

«Сегодня событие, которого мы ждали не один год. Мы выпускаем на линию первый инновационный трамвай. До конца года в Улан-Удэ поступит еще 14 таких вагонов. Это будет весомый вклад в развитие пассажирских перевозок и экологически чистого, удобного вида транспорта — трамвая», — отметил и.о. главы администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Трамвай является полностью низкопольным, благодаря чему он гораздо удобнее для пассажиров, чем старые трамваи. Кроме того, вагон оснащен USB-зарядками для телефона. При этом новинка удобна и для водителя — кабина трамвая отличается максимальной обзорностью и высокой эргономичностью.

«В трамвае предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля дорожной ситуации, добавлены элементы пассивной безопасности рабочего места водителя, системы активной и пассивной помощи водителю», — добавил директор компании «ПК Транспортные системы», выпускающей эти вагоны, Борис Боровой.

Как отметили в министерстве транспорта Бурятии, приобретение новых вагонов стало частью в ряду мероприятий Плана социального развития центров экономического роста республики. Финансирование в рамках дальневосточной субсидии составляет более 498 млн рублей. Кроме того, к 2021 году планируется капитально отремонтировать пути, что ещё более повысит комфорт и безопасность трамваев.

«До 2021 года будет отремонтировано 6,6 км трамвайных путей, из них 2,2 км в этом году», — сообщил председатель комитета по транспорту, информатизации и связи министерства Сергей Южаков.