Улан-Удэ, 6 сентября 2019, 16:29 — REGNUM Трамвайный парк столицы Бурятии пополнился новым инновационным низкопольным трамваем. Вагон модели 71−911М «Львёнок» 6 сентября вышел на линию по маршруту №4. До конца 2019 года в Улан-Удэ прибудет еще 14 таких трамваев, сообщается на официальном портале Республики Бурятия.
Трамвай является полностью низкопольным, благодаря чему он гораздо удобнее для пассажиров, чем старые трамваи. Кроме того, вагон оснащен USB-зарядками для телефона. При этом новинка удобна и для водителя — кабина трамвая отличается максимальной обзорностью и высокой эргономичностью.
Как отметили в министерстве транспорта Бурятии, приобретение новых вагонов стало частью в ряду мероприятий Плана социального развития центров экономического роста республики. Финансирование в рамках дальневосточной субсидии составляет более 498 млн рублей. Кроме того, к 2021 году планируется капитально отремонтировать пути, что ещё более повысит комфорт и безопасность трамваев.