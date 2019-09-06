Воронеж, , 16:18 — REGNUM Запустить на территории Воронежа городские электрички предложила властям региона Юго-Восточная железная дорога. Для этого предлагается использовать уже существующие на территории города железнодорожные пути.

Как сообщили «Вести-Воронеж» со ссылкой на правительство региона, схему маршрутов железнодорожники уже предложили. Для реализации проекта планируется отремонтировать существующие железнодорожные ветки, создать дополнительную инфраструктуру — подъездные пути, остановки и т.д.

ИА REGNUM напоминает, что 3 сентября в Воронеже был представлен проект обновленной маршрутной схемы пассажирского транспорта. В ходе презентации мэр Вадим Кстенин сообщил, что легкорельсовое метро в Воронеже появится не ранее, чем через пять лет.