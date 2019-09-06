Волжск, Марий Эл, , 16:18 — REGNUM В Волжске в микрорайоне «Машиностроитель» впервые с 1991 года открылся новый детский сад. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве республики.

Детский сад рассчитан на 320 мест. Он расположен в новом трехэтажном здании с лифтами, оснащен 4 комфортными ясельными группами, залами для спортивных и музыкальных занятий, кабинетами логопеда и психолога, медицинским и пищевым блоками, на территории расположены красочные детские площадки.

На строительство из бюджетов всех уровней было направлено 190 млн рублей. Открытие детского учреждения стало возможным благодаря национальному проекту «Демография».

По словам главы республики Александра Евстифеева, с открытием нового детсада в Волжске обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, в Марий Эл строительство и реконструкция социальных объектов запланировано в рамках восьми национальных проектов: «Здравоохранение», «Культура», «Демография», «Образование», «Экология», «Малое и среднее предпринимательство», «Безопасные и качественные дороги» и «Жилье и городская среда». Всего в течение пяти лет до 2024 года в республике будут построены и реконструированы более 70 социальных объектов. На эти цели будет направлено 13,2 млрд рублей.