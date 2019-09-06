Москва, , 16:16 — REGNUM Банк России понизил свою оценку оттока капитала из страны в 2019 году с прежних $50 до $40 млрд, следует из опубликованного 6 сентября нового среднесрочного прогноза регулятора.

В то же время прогноз Центробанка по оттоку капитала в 2020 году повышен с $22 млрд до $25 млрд, в 2021 году — с $13 млрд до $20 млрд. Отток капитала в 2022 году, по оценке регулятора, составит $20 млрд.

Напомним, ранее сегодня ЦБ понизил прогноз по темпу роста ВВП России в 2019 году с 1−1,5% до 0,8−1,3% с учётом того, что «экономическая активность во втором и в начале третьего квартала складывалась ниже ожиданий».

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