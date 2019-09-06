Москва, 6 сентября 2019, 16:16 — REGNUM Износ основных фондов РФ за последние годы превысил 50%, и это значение постоянно растет, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ снизила импорт из стран дальнего зарубежья.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские переработчики вторичного сырья увеличили закупки пластиковых отходов за рубежом из-за отсутствия системы раздельного сбора мусора в России. По данным РБК, в 2018 году импорт пластикового мусора из-за рубежа составлял $20 млн. Это на 32% больше, чем в 2017 году.
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