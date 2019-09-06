Москва, , 16:16 — REGNUM Износ основных фондов РФ за последние годы превысил 50%, и это значение постоянно растет, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Олег Комолов. Об этом он заявил 6 сентября корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ снизила импорт из стран дальнего зарубежья.

«Российские предприятия сократили поставки из-за рубежа, а значит, они закупают меньше станков и оборудования, технологий, и это сказывается на таком показателе, как рост износа основных фондов российской экономики, — сказал Комолов. — За последние годы он превысил 50%, и это значение постоянно растет и ускоряется. Возможностей закупать станки за границей все меньше, а своих как не производили, так и не производим. Экономика все сильнее и изнашивается».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, российские переработчики вторичного сырья увеличили закупки пластиковых отходов за рубежом из-за отсутствия системы раздельного сбора мусора в России. По данным РБК, в 2018 году импорт пластикового мусора из-за рубежа составлял $20 млн. Это на 32% больше, чем в 2017 году.

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