Москва, , 16:14 — REGNUM Центробанк РФ считает, что РФ не готова к внедрению системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК), при которой пенсионные накопления формируются самими гражданами и становятся их собственностью. Об этом журналистам заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина по итогам заседания Совета директоров, передаёт корреспондент ИА REGNUM 6 сентября.

«Мы не видим сейчас готовности внедрять эту систему (ИПК), и на наш взгляд тогда нужно сосредоточить на совершенствовании нынешней системы, в том числе на развитии добровольных пенсионный схем. Решить острую проблему по переходам между между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и сосредоточиться на этом», — заявила Набиуллина.

Она отметила, что окончательного решения вопроса пока нет и Центробанк продолжает обсуждение вопроса с правительством, а именно с Минфином. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев отмечал, что ЦБ и Минфин в сентябре представят новую концепцию формирования пенсионных накоплений граждан, но это будет не ИПК. Набиуллина в свою очередь отметила, что ЦБ выступает за усовершенствование накопительной пенсионной системы.

«Безусловно, мы за то, чтобы развивался накопительный элемент в пенсионной системе… Есть потенциал и в совершенствовании нынешней системы пенсионных накоплений», — подчеркнула Набиуллина.

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