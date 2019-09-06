Минск, 6 сентября 2019, 16:09 — REGNUM Александр Лукашенко 6 сентября обрушился с критикой на руководство России, озвучив к ней свои требования по нефтегазовой проблематике. При этом Россию он назвал единственной добрососедской страной, через которую осуществляются контакты официального Минска с Западом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар — чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная», — сказал Лукашенко, рассуждая на тему своей внешнеполитической «многовекторности».

Газопровод «Дружба»
Газопровод «Дружба»
Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер обратился к теме российских проектов строительства Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа, сказав: «Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент России, — прим. пресс-службы) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20−25 млн т чужой нефти — американской, Саудовской Аравии, еще чьей-то… Азербайджанская нефть — через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут».

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«Северный маршрут мы прорабатываем. Я прямо сказал российским властям. И через Польшу, через Прибалтику. Наработки есть. Но если мы через Польшу начнем поставлять нефть, то мы заберем две нитки нефтепровода «Дружба», по которому на экспорт идет российская нефть. Это надо россиянам? Нет. Ну так давайте договариваться по-человечески и будем делать, как лучше. Вот это мои требования. И не надо это превозносить до небес и говорить, что Лукашенко развернулся на Запад. Слушайте, вот как минимум меня лично на Западе никто не ждет. Я в этом на 100% убежден. Не нужен там Лукашенко. Он вообще-то и в России не очень нужен. Просто народы у нас братские. Поэтому приходится считаться».
Александр Лукашенко