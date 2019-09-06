Минск, , 16:09 — REGNUM Александр Лукашенко 6 сентября обрушился с критикой на руководство России, озвучив к ней свои требования по нефтегазовой проблематике. При этом Россию он назвал единственной добрососедской страной, через которую осуществляются контакты официального Минска с Западом, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. «Успокоимся, пена сойдет, щепки эти легкие ветром унесет. А мы как жили с россиянами, так и будем жить. Несмотря даже на ту политику по углеводородам, торможению наших продуктов питания. Для чего мы туда идем и поставляем товар — чтобы деньги у них заработать и заплатить за нефть и газ. Все очень просто. И ни в коем случае не надо полагать, что здесь какая-то глубина антироссийская или антизападная», — сказал Лукашенко, рассуждая на тему своей внешнеполитической «многовекторности».

Газопровод «Дружба» Иван Шилов © ИА REGNUM

Белорусский лидер обратился к теме российских проектов строительства Южного и Северного потоков для транспортировки природного газа, сказав: «Им надоело спорить с транзитерами. Он (президент России, — прим. пресс-службы) гордо вложил миллиарды долларов, построил эти потоки. Я ему сказал: мы так же гордо (если вы нас будете наклонять и к рыночной цене на нефть подвели, таможенную пошлину заменили налоговым маневром) возьмем с рынка и другую нефть. Но только надо ли это России, чтобы на их рынок пришло 20−25 млн т чужой нефти — американской, Саудовской Аравии, еще чьей-то… Азербайджанская нефть — через Украину у нас на Мозырь проработан этот маршрут».

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